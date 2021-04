Persoonlijk Door ziekte directeur-af Wie een toppositie wil, moet offers brengen. Lange werkdagen, altijd net dat stapje extra. En dan heb je je doel bereikt en word je ziek. Drie ex-managers vertellen. ‘Ik leer langzaam mijn ambities bij te stellen, maar heb daar nog elke dag moeite mee.’

