Raad & Daad ‘Hoe krijg ik minder taken?’ Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Lucas (55)*, tekstschrijver. ‘Mijn werklast is, mede door een reorganisatie, steeds groter geworden. Ik moet vaak echt jagen om mijn werk af te krijgen. Dat geeft me stress en het leidt ertoe dat ik minder plezier heb in mijn werk. Wat moet ik doen om het weer iets minder druk te krijgen?’

