Werk & geld Wat Bumble-ceo Whitney Wolfe Herd ons leert over lef Whitney Wolfe Herd maakte eerder dit jaar als jongste vrouw ooit een beursgang in de Verenigde Staten. Dat deed ze met haar onlinenetwerkimperium Bumble, waar vrouwen aan zet zijn. Wolfe Herd kwam op het idee door haatreacties en schuwt strenge regels niet.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Wat Bumble-ceo Whitney Wolfe Herd ons leert over lef Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren