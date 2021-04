Cultuur Jasper Krabbé en zijn fascinatie voor al het vergankelijke Jasper Krabbé schildert over vergankelijkheid, maar het duurde lang voor hij kon accepteren dat dingen voorbijgaan.Jasper Krabbé (51) heeft haast. ‘Ik heb een leger aan ideeën voor schilderijen in mijn hoofd’, vertelt hij. ‘Er is zoveel wat ik wil maken.’ Dat is al zo sinds hij begon met schilderen, maar het afgelopen jaar is dat gevoel urgenter geworden.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Jasper Krabbé en zijn fascinatie voor al het vergankelijke Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren