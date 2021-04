Raad & Daad ‘Is aflossen op je huis altijd een goed idee?’ Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: officemanager Marijke (33)*, die sinds kort een eigen woning heeft. ‘Ik heb een volledig annuïtaire hypotheek. Vrienden sluiten weer gewoon aflossingsvrije hypotheken af en hebben lagere maandlasten. Wie is straks beter af?’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Is aflossen op je huis altijd een goed idee?’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren