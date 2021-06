Persoonlijk De eetbare kunst van Laila Gohar Een fauteuil van brood, koikarpers van gelei of een sculptuur met garnalen en rozen. Laila Gohar ontwerpt culinaire kunstinstallaties voor toonaangevende klanten, zoals Comme des Garçons en Frieze Art Fair. Maar haar creaties zijn absoluut bedoeld om op te eten. ‘Het is pretentieus als eten alleen als kunstwerk wordt gebruikt.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De eetbare kunst van Laila Gohar Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren