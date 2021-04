Werk & geld Boven het glazen plafond, en dan? Het nieuwe vrouwenquotum voor beursbedrijven werd door progressieve zakenmensen en politici gevierd als een zege. Maar dat vrouwen meer stoelen in de boardrooms krijgen, betekent niet dat hun kennis en ervaring vanzelf benut zullen worden.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Boven het glazen plafond, en dan? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren