Het gesprek van je leven Dit gesprek gaf Frans de Waals loopbaan de juiste zet Welk gesprek zette je aan het denken of in beweging? Welke conversatie had grote invloed? Toen bioloog Frans de Waal bij een conferentie een Amerikaan ontmoette, had hij niet kunnen bevroeden hoe groot de impact zou zijn op zijn carrière. ‘In het Nederlandse academische milieu mag je niet boven het maaiveld uitsteken.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Dit gesprek gaf Frans de Waals loopbaan de juiste zet Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren