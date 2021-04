In beeld Thuis op de set In haar Londense appartement maakte fotograaf Samantha Johnston honderden stillevens met antieke objecten. Door die zorgvuldig te arrangeren en te belichten, voert ze de kijker mee naar een wereld vol romantiek en nostalgie.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Thuis op de set Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren