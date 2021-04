Persoonlijk Ooit een bikkelharde advocaat, nu 'softie' Strafpleiter Willem Jan Ausma trok alles uit de kast om zijn cliënten vrij te krijgen, maar die bikkelharde aanpak begon aan hem te knagen. Hij zei de georganiseerde misdaad vaarwel en wil nu daders meer empathie bijbrengen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ooit een bikkelharde advocaat, nu 'softie' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren