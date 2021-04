Cultuur Kartonnen kunst: verpakking wordt inhoud Met karton worden kunstwerken ingepakt. Maar het goedkope, handzame en recyclebare materiaal is ook geschikt voor het maken van kunst, zo ontdekten hedendaagse kunstenaars. Kartonnen sculpturen zijn fragiel en dat symboliseert voor sommigen het leven zelf.

