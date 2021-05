Werk & geld Beleggen als hobby, met alle risico's van dien In 2020 steeg het aantal particuliere beleggers in ons land met 17% en dat getal groeit. Maar hoe begin je? Wie slim is, kijkt naar de trends in de markt en laat zich niet leiden door hypes. ‘Handelen omdat je bang bent dat je de boot mist, is een recept voor ongelukken.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Beleggen als hobby, met alle risico's van dien Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren