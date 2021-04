Cultuur De kleurige doorstart van designer Stefan Scholten Productontwerper Stefan Scholten was ooit de Scholten van het internationaal bekende designduo Scholten & Baijings. Hij heeft een paar turbulente jaren achter de rug, maar nu, met een nieuwe studio onder zijn eigen naam, lacht het geluk hem weer toe. ‘Dit is mijn kleurigste periode.’

