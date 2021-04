Tech en media Voor alles een robot in huis Er waren al stofzuigrobots en automatische grasmaaiers. Nu komen er steeds geavanceerder huishoudrobots bij. Eentje kan liefst 5000 gerechten klaarmaken. Maar gaan we dergelijke hulpjes ook echt in huis halen? ‘Ze moeten vooral niet te veel op mensen lijken.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Voor alles een robot in huis Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren