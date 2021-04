Bouw Zonnepanelen kunnen mooi zijn, kijk maar Hoe functioneel zonnepanelen ook zijn, die zwarte vlakken op het dak zien er allesbehalve aantrekkelijk uit. Met energieopwekkende designgevels bewijzen Nederlandse bedrijven dat het ook anders kan. ‘We willen solar sexy maken.’

