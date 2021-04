Persoonlijk Tips om je brein gezond te houden Ben je zo goed in je werk geworden dat het je makkelijk afgaat? Dan wordt het tijd om je brein opnieuw uit te dagen, stelt neurowetenschapper David Eagleman. Want werken op de automatische piloot is heel slecht voor je.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Tips om je brein gezond te houden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren