Toerisme en recreatie TUI-directeur Arjan Kers: ‘Mijn optimisme is nooit weggeweest’ Arjan Kers werkt al ruim dertig jaar in de reiswereld. Hij begon ooit als sportbegeleider in een hotel op de Canarische Eilanden, nu is hij ceo van TUI Nederland en moet hij dit bedrijf door een enorme crisis zien te loodsen. FD-verslaggever Job Woudt sprak Arjan Kers de afgelopen maanden een aantal keren. Over wandelen, het faillissement van D-reizen en zijn zeemanshuwelijk.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: TUI-directeur Arjan Kers: ‘Mijn optimisme is nooit weggeweest’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren