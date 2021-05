Detailhandel Hans Geels van Dille & Kamille: ‘Ik ben een pragmatische idealist’ Na een zakelijk conflict met onverwachte afloop kwam ‘goededoelenman’ Hans Geels in de detailhandel terecht. Als ceo van winkelketen Dille & Kamille bekijkt hij de gejaagde retailwereld graag van een afstandje. ‘Ik wil commercie aan idealen koppelen, maar dat is in de praktijk ongelooflijk complex.’

