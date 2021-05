Persoonlijk Mark de Graaf over sociaal ondernemen voor en na een herseninfarct Mark de Graaf is eigenaar van Bob Autowas. Met achttien wasstraten in Utrecht, Gouda en Delft en de verkoop van autowasinstallaties heeft hij een succesvol bedrijf. Twee herseninfarcten lieten echter sporen na. ‘Ik ben eenzamer geworden.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Mark de Graaf over sociaal ondernemen voor en na een herseninfarct Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren