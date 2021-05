Raad & Daad

‘Ik erger me thuis aan mijn collega's’

Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Esther* (40), communicatieadviseur in de zorg: ‘Ik betrap me erop dat ik me, na een jaar thuiswerken, vaker erger aan mijn collega’s. En ik heb de indruk dat die irritaties wederzijds zijn. De toon in mails is vaak kortaf.’