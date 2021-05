Raad & Daad ‘Moet ik mijn studie doorgeven aan het UWV?’ Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Alexandra* (53) krijgt een WW-uitkering sinds ze onlangs haar baan verloor als accountmanager bij een distributiebedrijf. Omdat ze zich wil laten omscholen tot 3D-vormgever gaat ze daar een opleiding voor volgen. ‘De studie is in de avonduren, maar ik krijg huiswerk voor twaalf uur per week. Moet ik dit doorgeven aan het UWV of krijg ik daar gedoe mee?’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Moet ik mijn studie doorgeven aan het UWV?’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren