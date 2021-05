Reizen na corona Toerisme na de lockdown: Lauterbrunnen Hoe hopen we dat toerisme eruit zal zien na corona? Voor het antwoord op die vraag rijdt reisjournalist Stephanie Pander door Europa. In deze aflevering: het Zwitserse Lauterbrunnen, dat een nieuwe, snellere cabinebaan krijgt. Dat is leuk voor de massa’s die het gebied van oudsher overspoelen, maar hoteliers hebben liever toeristen die de bergen écht willen ontdekken.

