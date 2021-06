Persoonlijk Eerlijk zullen we de auto delen Journalist Joost van Kleef rijdt in deelauto’s. Zodoende zet hij geen glimmende BMW 1-serie in z’n 1, maar een Polo Up. En dat, gecombineerd met de bestickering, doet wel wat met zijn gevoel van eigenwaarde.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Eerlijk zullen we de auto delen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren