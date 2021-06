Persoonlijk ‘We willen een goed bedrijf leiden, dat komt door onze jeugd' De broers Jasper Jan en Thomas de Konink hebben met e-Matching een succesvolle datingwebsite, maar vinden dat je voor een geslaagde liefdesmatch elkaar altijd echt moet ontmoeten. Ja, ze hebben zelf ook relaties, maar dat ging niet vanzelf. ‘We komen uit een emotioneel moeras.’

