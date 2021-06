Cultuur Schatzoeken naar vogels FD-redacteur Rutger Betlem beleeft zijn kindertijd weer, toen hij als jong ventje met zijn oom Cor vogels ging spotten. Dat doet hij nu met Arjan Dwarshuis, die met zijn populaire Vogelspotcast een groot aantal luisteraars blijft boeien.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Schatzoeken naar vogels Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren