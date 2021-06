Kennis en innovatie Alleen slimme bezoekers graag Eindhoven kon je moeilijk een toeristische trekpleister noemen. De lichtstad met een lampenfabriek: dat was het wel. Maar tegenwoordig revancheert het zich als een walhalla van design, innovatie en architectuur.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Alleen slimme bezoekers graag Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren