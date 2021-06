Raad & Daad ‘Waarom zo gesloten over geld?’ Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: student Joep* (23) vraagt zich af waarom ‘ouderen’ zo geheimzinnig doen over hun salaris en vermogen. ‘Mijn vader wil niet zeggen wat hij verdient en praat daar ook niet met vrienden over. Dat hoort kennelijk niet. Maar het is toch handig daar wel over te praten?’ Jannie Benedictus geeft antwoord.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Waarom zo gesloten over geld?’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren