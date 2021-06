Reizen na corona Dit dorp was een Instagram-hit maar verdiende er nauwelijks aan Hoe hopen we dat toerisme eruit zal zien na corona? Voor het antwoord op die vraag rijdt reisjournalist Stephanie Pander door Europa. In deze aflevering: de Pragser Wildsee in Zuid-Tirol, dat een Instagram-hit was en waar zo’n 15.000 bezoekers per dag op af kwamen, maar waar het dorp nauwelijks aan verdiende. ‘Ze hebben het meer van ons gestolen.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Dit dorp was een Instagram-hit maar verdiende er nauwelijks aan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren