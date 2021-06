Cultuur De vrolijke én donkere kant van Robin Rhode Kunstenaar Robin Rhode maakt schilderingen en sculpturen en hij filmt en fotografeert. Al zijn werk begint met een tekening en het nodigt steevast uit tot lachen. Maar daaronder zit een diepere laag, toont een expositie in Museum Voorlinden.

