Samenleving De islam is hard aan verlichting toe Je geloof belijden als moslim kan heel mooi en puur zijn, zoals columnist Yesim Candan ervaart. Helaas zijn er ook mensen die hun geloof op dogmatische wijze belijden, die striktheid in de leer zelfs aan anderen opdringen en geen nuance kennen in hun standpunten. Hoe krijgen we de islam toleranter? Candan heeft wellicht een oplossing.

