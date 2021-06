Werk & geld Jasper Kwint handelt in crypto's vanuit zijn studentenkamer Het handelen in cryptovaluta’s is booming sinds het uitbreken van de coronacrisis. Ook veel jonge Nederlanders hebben de weg gevonden naar de cryptobeurzen. Student Jasper Kwint is een van hen. Zijn aanpak: veel onlineonderzoek, munten langere tijd vasthouden en soms bijkopen.

