Persoonlijk Je mening op sociale media: wat vindt je werkgever daarvan? Meningen. Standpunten. Likes. Petities. Toon me je socialemediaprofiel en ik vertel je waar je voor staat. We worden steeds uitgesprokener online. Maar is dat carrièretechnisch eigenlijk wel zo handig?

