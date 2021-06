Werk & geld Seksuele intimidatie op het werk: wat kan het bedrijf doen? Ook tijdens het thuiswerken gaat seksuele intimidatie op de werkvloer door. Als het je overkomt, bespreek je het dan? En waar? Bedrijven zijn niet wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon te hebben. En ook omgangsvormen staan lang niet overal op de agenda. ‘Je moet als bedrijf van hoog tot laag uitstralen: dit pikken we niet.’

