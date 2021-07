Het gesprek van je leven Het gesprek dat Sholeh Rezazadeh weer op het goede spoor zette Welk gesprek zette je aan het denken of in beweging? Welke conversatie had grote invloed? Schrijver Sholeh Rezazadeh zag de wereld door de ogen van een Azerbeidzjaanse nomadevrouw in Noordwest-Iran. ‘Ze leefde buiten de gebaande paden, maar leek heel zeker over wat ze deed.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het gesprek dat Sholeh Rezazadeh weer op het goede spoor zette Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren