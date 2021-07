Persoonlijk Lale Gül en Ernst Kuipers over vrijheid, bedreigingen, religie en de coronacrisis Opeens waren ze BN’er. Hij niet gepland - en ook niet per se gewild. Zij wel. Maar de roem heeft ook een keerzijde. Dubbelinterview met twee mensen die tot dit jaar niets gemeen leken te hebben, maar veel bij elkaar blijken te herkennen: schrijver Lale Gül en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, chef patiëntenspreiding in de coronacrisis.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Lale Gül en Ernst Kuipers over vrijheid, bedreigingen, religie en de coronacrisis Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren