Persoonlijk Ik volg een streng social media-dieet Iedereen wordt weleens hoorndol van appberichtjes of de updates op Insta en Facebook. Maar ja, het hoort erbij. Nee, zeggen deze drie mensen. Zij namen vrijwel geheel afscheid van sociale media. ‘Een stem horen is zoveel fijner dan een bericht met emoticons.’

