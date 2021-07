Persoonlijk Hee, tijd niet gezien Je hebt je vrienden maar weinig gezien het afgelopen jaar. Hoe pak je dan de vriendschap weer op? En wat als een van de vrienden er andere denkbeelden over de pandemie op na houdt? Experts op het gebied van vriendschap en relaties geven tips: ‘Ga eens na wie je het afgelopen jaar eigenlijk niet hebt gemist. Misschien denk je bij sommigen: ik houd het liever zo.’

