Essay Heilzame beperkingen De afgelopen periode draaide alles om de overheidsbeperkingen tegen het coronavirus. Intussen mogen we weer veel. Is het niet tijd om na te denken over onze ongebreidelde vrijheid, vraagt Sanne Kloosterboer zich af. Beperkt die ons misschien ook?

