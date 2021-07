Persoonlijk Won Yip en Edith Schippers over politiek, hun opvoeding en de liefde voor honden Horecatycoon Won Yip stemt nooit, DSM Nederland-president Edith Schippers heeft ‘een groot hart voor Nederland’. Een persoonlijk gesprek over politiek, de liefde voor honden, de voordelen van een no-nonsenseopvoeding, en hun gebrek aan carrièreplanning. ‘Het liep nou eenmaal zo.’

