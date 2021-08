Cultuur Wandeling door mooi Maastricht Voor kunst hoef je niet altijd naar een museum. Op straat is al veel moois te zien. Deze zomer nemen we je mee op vijf stadswandelingen langs interessante buitenkunst. De laatste aflevering: Maastricht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Wandeling door mooi Maastricht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren