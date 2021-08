Werk & geld Help, mijn baas is een narcist! We gebruiken het woord ‘narcist’ te pas en te onpas, meestal als we ‘egoïst’ of ‘blaaskaak’ bedoelen. Maar wat als je manager echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft? Psycholoog Alice Vlottes schreef er een boek over. ‘Sommige medewerkers hadden heel lang stress van hun manager.’

