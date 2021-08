Werk & geld Reese Witherspoon wil dat vrouwen veel geld verdienen Bij gebrek aan leuke rollen startte actrice Reese Witherspoon haar eigen productiebedrijf, dat ze onlangs verkocht. Zo groeide ze uit tot een ware zakenbons in Hollywood.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Reese Witherspoon wil dat vrouwen veel geld verdienen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren