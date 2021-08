Cultuur Kledinginspiratie op tv Streamingdiensten als Netflix hebben menige lockdown en quarantaine draaglijk gemaakt. Naast een prima dosis entertainment heeft zich een onverwachte bijwerking aangediend: de drang al die leuke dingen die je in series en films ziet zelf aan te schaffen. Ilonka Leenheer weet waar je dan moet zijn.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Kledinginspiratie op tv Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren