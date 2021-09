Essay Zo blijf je rustig bij acute stress Wat kunnen koks, rugbyspelers, piloten en ondernemers van elkaar leren? Rustig blijven als het mis lijkt te gaan. Na dertig jaar internationaal zakenleven werkt investeerder Sheila Struyck nu ook als chef de cuisine. Ze vertelt hoe je een ‘choke’ voorkomt.

