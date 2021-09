Cultuur Alice in Wonderland is al 150 jaar oud, maar blijft inspirerend Wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers en activisten. Allemaal laten ze zich inspireren door Alice in Wonderland. Een spetterende expositie in het V&A Museum, in Londen, onderzoekt wat haar zo speciaal maakt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Alice in Wonderland is al 150 jaar oud, maar blijft inspirerend Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren