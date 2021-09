Cultuur Nederland wordt weer een textielland Tot een paar decennia terug werd er vooral in het oosten van Nederland textiel en kleding geproduceerd. De opkomst van lagelonenlanden maakte daar een einde aan. Mede dankzij de coronacrisis zien we de voordelen van dicht bij huis produceren weer. Dat biedt kansen voor duurzame ondernemers.

