Arbeidsmarkt Lezersenquête: Wat als de kinderopvang gratis wordt?

Foto: ANP Hoe vaak gaan of gingen jouw kinderen naar de opvang? En zou dit anders zijn wanneer de kinderopvang gratis wordt, zoals het kersverse kabinet nastreeft? Wij zijn benieuwd. Met deze korte lezersenquête van de redactie van FD Persoonlijk willen we graag weten hoe jij hierover denkt. Want misschien vind je het wel belangrijk om zoveel mogelijk tijd door te brengen met je kinderen, ongeacht het prijskaartje van de opvang - of sta je juist te popelen om (weer) meer te kunnen werken. Klik hier om deel te nemen. De enquête bestaat uit zeven korte vragen en invullen duurt maximaal een minuut. Deelname is op anonieme basis. Alvast bedankt voor het meedoen!