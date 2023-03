05:50 Kunst op kantoor moet urgent en dienstbaar zijn Susan Sjouwerman Zo’n vijftig Nederlandse bedrijven hebben een kunstcollectie van formaat. Zo geven ze hun panden kleur en tonen cultureel engagement. Maar wat hebben medewerkers eigenlijk aan een sculptuur in de kantoortuin?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen