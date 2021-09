Crypto Cryptomiljardair 'CZ' zegt het liefst niets te bezitten Binnen een jaar na het oprichten van Binance was Changpeng Zhao miljardair. Inmiddels wordt hij achtervolgd door talloze financiële autoriteiten die zijn handel in cryptomunten willen dwarsbomen. Toch ziet 'CZ' een beursgang in de VS voor zich.

