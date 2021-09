Liveblog Live: beurzen Azië gemengd, beleggers houden kruit droog Ook op maandag stokte de race van de AEX naar de 800 punten vlak voor de finish. De hoofdgraadmeter sloot af op een verlies van een half procent, in lijn met de andere toonaangevende Europese indices. Mogelijk verandert het sentiment vandaag, al lijken beleggers hun kruit droog te houden in afwachting van het beraad van de ECB op donderdag.

